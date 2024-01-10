Более 32 тысяч братчан посетили праздничные мероприятия с 12 декабря по 8 января

32,7 тысячи жителей Братска посетили 288 праздничных мероприятий: спектакли, выставки, мастер-классы, игровые программы, которые прошли с 12 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе администрации Братска.
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