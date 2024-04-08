В Забайкалье продают месторождение лития В министерстве природных ресурсов сообщили о проведении аукциона по Завитинскому месторождению.
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В Забайкалье продают месторождение лития В министерстве природных ресурсов сообщили о проведении аукциона по Завитинскому месторождению.
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