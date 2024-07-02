В Запорожской области полиция наградила гражданина, который помог задержать мужчину, осквернившего памятник

Начальник ОМВД России «Бердянский» подполковник полиции Сергей Шепелев в присутствии личного состава отдела полиции «Приморский» в торжественной обстановке от лица руководства ГУ МВД России по Запорожской области поблагодарил неравнодушного гражданина и вручил ему Почетную грамоту.
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