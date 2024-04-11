5 картин Бернардо Бертолуччи, которые должен посмотреть каждый

Мы соседи по планете

Художник, философ, легенда: Бернардо Бертолуччи навсегда вошел в ряд культовых режиссеров. Увлекавшийся коммунизмом и фрейдизмом режиссер тонко переплетал социальное и интимное в своих картинах, открывая кинематографу новый взгляд на жанр психологической драмы.