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Художник из Бразилии нарисовал мультгероев в своём необычном стиле

Художник из Бразилии нарисовал мультгероев в своём необычном стиле

Уникальный стиль и особенные детали — то, что нейросети никогда не смогут отнять у художников. Некоторые из них создают по-настоящему уникальные работы, которые и не снились ии (если искусственному интеллекту вообще может что-то сниться).

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