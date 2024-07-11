В США полицейские спасли женщину от ритуального жертвоприношения, пишет USA Today.Сообщается, что член одного из мексиканских наркокартелей Хавьер Санчез Мендоза много лет торговал людьми, которых помогал незаконно перевозить из Мексики в США.
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