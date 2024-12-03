Трамп предупредил Трюдо: Канада может стать 51-м штатом США

Дональд Трамп обсудил с Джастином Трюдо проблемы миграции и контрабанды на встрече в Мар-а-Лаго. Экономические угрозы и потенциальные 25% пошлины на канадские товары стали центральными темами, поднятыми в контексте превращения Канады в 51-й штат США.