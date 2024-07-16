В России расширят критерии для включения в реестр экстремистов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому предложено расширить перечень оснований для включения в реестр лиц и организаций, в отношении которых есть информация о причастности к терроризму или экстремизму.
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