“Запад втягивает Финляндию в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного «карельского вопроса»,” — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в столице Карелии — Петрозаводске.
Финны напрашиваются на войну с Россией
Комментарии
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Владимир Соловьев
Америка целые страны готовит к войне с Россией. России ничего не остаётся, как скопом сносить целые государства, а потом и Америку в придачу!
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13 час.
Boris Ex
Такие подлые страны как финляндия должны рассчитываться за русофобию своими территориями. Только так !
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12 час.
Дмитрий Николенко
На картинке что за воробей? Наш символ - медведь!
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11 час.
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