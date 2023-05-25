Как воспитание молодежи обеспечивает стратегическую безопасность России, обсудят в «Патриоте»

Глава следственного комитета РФ, профессор Александр Бастрыкин, выступая на молодежной сессии Международного юридического форума в Санкт-Петербурге, поднял вопрос о национальной идеологии России и закреплении ее в Конституции РФ.
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