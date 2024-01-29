Latvian MEP Secretly Worked for Russia’s FSB for Decades – The InsiderA member of the European Parliament from Latvia has spent decades secretly working for Russian security services, according to a new investigation by The Insider, citing leaked emails between the lawmaker and her suspected “handlers.
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