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Жителю Орловской области на «малышку» в Москве придётся откладывать 17 лет

Жителю Орловской области на «малышку» в Москве придётся откладывать 17 лет

Орловцам назвали срок накопления на студию в Москве. Цифры, конечно, гипотетические. Федеральный портал «МИР КВАРТИР» обновил свой рейтинг доступности московского жилья для жителей разных регионов.

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