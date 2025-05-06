Общество российско-китайской дружбы разработает карту мемориалов советским воинам

СССР внес большой вклад во всеобщую безопасность в мире Общество российско-китайской дружбы собирается создать карту находящихся в Китае мемориалов советским воинам, которые погибли при освобождении Китая от японских захватчиков, сообщил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Шаронов.
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