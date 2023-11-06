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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Ненужная старуха

Ненужная старуха

Варвара Степановна вошла в свою комнатушку и заплакала. Перед невесткой она держалась, старалась не показывать ей свою боль и обиду, а вот тут, перед иконами, она становилась на колени , молилась и просила:-Господи, прибери меня Господи.

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Элеонора Коган
Грустный рассказ о непростой судьбе хорошей женщины Варвары Степановны.
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1 д.
Элеонора Коган
Обделила судьба её счастьем, потеряла мужа и сына, а потом и невестку Валентину, которая её хотела сжить со света.Зато  внуки и их жёны её любили и приглашали к себе, но она оставалась в своём доме.Человек большой души Варвара Степановна!!!
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1 д.

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