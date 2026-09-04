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Спорт Уик-Энд

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Соболев возвращается в сборную России почти через три года, всего в составе команды Карпина в сентябре – пятеро зенитовцев

Соболев возвращается в сборную России почти через три года, всего в составе команды Карпина в сентябре – пятеро зенитовцев

Тренерский штаб сборной России объявил предварительный список футболистов, получивших приглашение на сентябрьский тренировочный сбор.

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