Вне конкуренции – новый полностью электрический Volvo ES90

Некоторые могут сказать, что это седан. Другие увидят в нем fastback или даже намеки на внедорожник. Мы оставляем это решение за вами – все, что мы знаем, так это то, что новый полностью электрический Volvo ES90 занимает свое место, устранив компромиссы между этими тремя сегментами, что делает его уникальным в своем классе.