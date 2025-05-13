Ростислав Ищенко: Переговоры в Стамбуле. Украина пойдет на уступки?

Почему многие так остро реагируют на недавние заявления Путина о переговорах с Украиной, если он уже три года говорит о готовности к ним? Каковы были реальные результаты единственных переговоров России и Украины в 2022 году, и какую роль сыграли достигнутые уступки? Что может произойти, если Киев все же согласится на конструктивные переговоры, и как это повлияет на стратегические позиции обеих сторон? Путин уже три года говорит о готовности к прямым переговорам с Украиной.