В Беларуси уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ переросло в общенациональный проект

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в ходе встречи с представителями СМИ из стран СНГ, приуроченной к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, рассказал о геноциде белорусского народа и Великой Победе, а также о том, как возбужденное уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ переросло в Беларуси в общенациональный проект.