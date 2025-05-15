В Беларуси уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ переросло в общенациональный проект

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в ходе встречи с представителями СМИ из стран СНГ, приуроченной к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, рассказал о геноциде белорусского народа и Великой Победе, а также о том, как возбужденное уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы ВОВ переросло в Беларуси в общенациональный проект.
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