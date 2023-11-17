В России может появиться новый дорожный знак

Его разработала общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга, пишет Autonews. На нем, в отличие от обычного знака «Кемпинг», предлагается указать «звездность» места отдыха, а также другие подробности о нем: к примеру, могут ли там с комфортом остановиться люди с ограниченными возможностями, и предусмотрены ли парковочные места для кемперов.