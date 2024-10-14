Калужанке грозит арест за причинение супругу тяжкого вреда здоровью

42-летня калужанка повздорила с супругом из-за того, что она много работает, и случайно ударила ножом в грудь, причинив его здоровью тяжкий вред42-летня калужанка повздорила с супругом из-за того, что она много работает, и случайно ударила ножом в грудь, причинив его здоровью тяжкий вред.