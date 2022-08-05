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Полянский: Киев не готов к серьезным переговорам

Полянский: Киев не готов к серьезным переговорам

Киев не готов вести серьезные переговоры с Москвой об урегулировании, его требования смехотворны. С таким заявлением выступил первый замглавы российской миссии в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, выступая в программе The Dive.

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