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Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм подтвердил позицию против референдумов о независимости в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не поддерживает проведение референдумов о независимости в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии и «твердо верит в союз», сообщил пресс-секретарь главы британского правительства, передаёт РБК.

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