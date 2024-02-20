Немецкая певица рассказала о своем крещении в Москве

Оперная звезда из Германии Симона Кермес крестилась в одном из старейших храмов Москвы. Желание креститься появилось у Симоны потому, что она после нескольких успешных гастролей почувствовала особую связь с Россией и захотела понять то, что ее здесь окружает.
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