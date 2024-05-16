Эксперт рассказал, как включить в детский туризм патриотическое воспитание

Советник председателя ОП Крыма, руководитель интерактивного музея «Знаниум» Николай Горбунов Как сделать детский туризм увлекательным и патриотически направленным В послании Федеральному Собранию Президент России уделил особое внимание внутреннему туризму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии