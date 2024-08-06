FP: РФ опережает США в международном энергетическом сотрудничестве

В Соединенных Штатах заявили о превосходстве России в ключевой сфере Россия в настоящий момент выигрывает конкуренцию у Соединенных Штатов в сфере международного энергетического сотрудничества, считают эксперты аналитического центра Energy for Growth Hub Кэти Аут и Тодд Мосс.