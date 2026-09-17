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Заслуженное счастье Александра Овечкина: от семейной трагедии и громких романов до крепкого брака

Заслуженное счастье Александра Овечкина: от семейной трагедии и громких романов до крепкого брака

Александр Овечкин прошел долгий и извилистый путь к личной гармонии. Построив одну из самых ярких спортивных карьер в истории мирового хоккея, трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли годами оставался в центре внимания светской хроники благодаря бурной личной жизни.

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