Гинцбург выразил беспокойство из-за нового всплеска коронавируса в Азии

Российская вакцина «Спутник V» не обновлялась с 2023 года и неизвестно, насколько она эффективна против новых вариантов коронавируса, распространяющихся сейчас в Азии, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.