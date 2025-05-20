Гинцбург выразил беспокойство из-за нового всплеска коронавируса в Азии

Российская вакцина «Спутник V» не обновлялась с 2023 года и неизвестно, насколько она эффективна против новых вариантов коронавируса, распространяющихся сейчас в Азии, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.
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