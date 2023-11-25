В Следственном комитете России прошли соревнования по стрельбе

В соответствии с Календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий ведомства в стрелковом тире Следственного комитета состоялись соревнования Спартакиады СК России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников подразделений центрального аппарата и следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированных в Московском регионе.