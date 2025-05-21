ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области: главные новости СВО за 21 мая

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Российские войска вышли на границу Днепропетровской области Украины, президент России Владимир Путин ответил шуткой на предложение присоединить Сумскую область, а врио главы Курской области Александр Хинштейн Хинштейн заявил о полном освобождении региона.
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