США хотят лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа

Вашингтон намерен добиться лишения России всех доходов от экспорта газа и нефти и «разрушить» статус Москвы как ведущего поставщика энергоносителей, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в эфире CNN.
Вашингтон намерен добиться лишения России всех доходов от экспорта газа и нефти и «разрушить» статус Москвы как ведущего поставщика энергоносителей, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в эфире CNN.
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