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    не нужен договор..не нужны переговоры...зачем зашли...демагогию разводить..они ни что не согласятся и а если подпишут...Мединский заявил,...

США хотят лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа

США хотят лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа

Вашингтон намерен добиться лишения России всех доходов от экспорта газа и нефти и «разрушить» статус Москвы как ведущего поставщика энергоносителей, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в эфире CNN.

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