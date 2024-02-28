Fitch понизит рейтинг экс-дочки Сбера в случае его продажи Lesha Bank

Международное рейтинговое агентство Fitch может понизить рейтинг бывшего дочернего банка Сбера в Казахстане — Bereke bank в случае, если холдинг «Байтерек» (контролируется государством) продаст его катарскому инвестору Lesha Bank, следует из сообщения агентства.
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