В Эстонии назвали нелепостью идею нападения России на страны НАТО Райнер Сакс, бывший глава Службы внешней разведки Эстонии, публично пост.
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В Эстонии назвали нелепостью идею нападения России на страны НАТО Райнер Сакс, бывший глава Службы внешней разведки Эстонии, публично пост.
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