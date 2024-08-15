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В России призвали расширить перечень нестраховых периодов для многодетных семей

В России призвали расширить перечень нестраховых периодов для многодетных семей

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить перечень нестраховых периодов путём включения в него времени ухода одного из родителей одновременно за тремя и более детьми, не достигшими возраста 14 лет.

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