В России призвали расширить перечень нестраховых периодов для многодетных семей

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить перечень нестраховых периодов путём включения в него времени ухода одного из родителей одновременно за тремя и более детьми, не достигшими возраста 14 лет.
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