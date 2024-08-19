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Helldivers 2 против Супер-Земли, системки Star Wars Outlaws, оценки Black Myth: Wukong…

Helldivers 2 против Супер-Земли, системки Star Wars Outlaws, оценки Black Myth: Wukong…

Экшен Black Myth: Wukong обзавелся оценками критиков, Ubisoft опубликовала трейлер ПК-версии Star Wars Outlaws, один из разработчиков Rollerdrome призвал пиратить собственную игру, не все сделки EGS оказались разумным вложением, разочарованные последними правками от Arrowhead и политикой Sony фанаты Helldivers 2 организовали настоящее сопротивление, NetherRealm Studios подготовила трейлер сюжетного дополнения Khaos Reigns для Mortal Kombat 1.

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