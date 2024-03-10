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Edition: Мальдивы создают базу БПЛА для эксплуатации закупленных у Турции дронов

Edition: Мальдивы создают базу БПЛА для эксплуатации закупленных у Турции дронов

Мальдивская республика начала создание базы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на острове Маафару, чтобы использовать привезенные из Турции военные дроны для мониторинга океанских территорий Мальдивских островов.

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