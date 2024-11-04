Мэрия просит водителей "включать" зимний стиль вождения 🌨🌨🌨 Снегопад по прогнозам синоптиков, продлится почти до завтрашнего утра.
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Мэрия просит водителей "включать" зимний стиль вождения 🌨🌨🌨 Снегопад по прогнозам синоптиков, продлится почти до завтрашнего утра.