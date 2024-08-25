Режиссеру Сергею Соловьеву исполнилось бы 80 лет

Сергей Соловьев известен в первую очередь как режиссер кинотрилогии времен Перестройки "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Дом под звездным небом" (сам автор называл их "тремя песнями о родине").
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