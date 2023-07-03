Военное обозрение

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Су-35 против самолетов НАТО

Су-35 против самолетов НАТО

Сегодня многие говорят на тему того, что начнется в небе Украины, когда ВСУ получит (далее список самолетов западного производства) столь необходимые истребители.

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