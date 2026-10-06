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Царьград

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ДТП с автобусом и фурой под Новосибирском: погиб 25-летний пассажир

ДТП с автобусом и фурой под Новосибирском: погиб 25-летний пассажир

На трассе под Новосибирском рейсовый автобус «Ютонг», следовавший из Карасука с 42 пассажирами, на высокой скорости врезался в стоявший на полосе разгона грузовик «Вольво» с полуприцепом.

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