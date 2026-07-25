Медики потребовали создать новую врачебную специальность из-за эпидемии диабета

Современная система здравоохранения, раздробленная на узкие специальности, перестала справляться с пациентами, у которых одновременно наблюдаются ожирение, диабет второго типа и сердечная недостаточность.
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