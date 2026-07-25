Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медики потребовали создать новую врачебную специальность из-за эпидемии диабета

Медики потребовали создать новую врачебную специальность из-за эпидемии диабета

Современная система здравоохранения, раздробленная на узкие специальности, перестала справляться с пациентами, у которых одновременно наблюдаются ожирение, диабет второго типа и сердечная недостаточность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии