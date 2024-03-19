РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Polsat: Польский генерал Анджейчак: Боевые потери ВСУ исчисляются в миллионах человек

Polsat: Польский генерал Анджейчак: Боевые потери ВСУ исчисляются в миллионах человек

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак, выступил в прямом эфире на телеканале Polsat и сообщил о том, что Украина потеряла на поле боя миллионы военнослужащих, а никак не сотни тысяч.

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