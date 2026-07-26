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( NQ ) BUY SETUP

( NQ ) BUY SETUP

( NQ ) BUY SETUP E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! SMARTMONEYZONE The market is approaching a strong demand zone after an extended bearish move price is showing signs of exhaustion , and buyers may step in for a potential reversal .

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