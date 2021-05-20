Российская газета

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Как сильно взлетит рубль при максимально дорогой нефти

Как сильно взлетит рубль при максимально дорогой нефти

Специально для "Российской газеты" старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман рассказал, как в этой ситуации будет вести себя российская валюта:- Рубль пока выглядит одной из наиболее защищенных валют от возможного роста доллара США.

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