Как сильно взлетит рубль при максимально дорогой нефти

Специально для "Российской газеты" старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман рассказал, как в этой ситуации будет вести себя российская валюта:- Рубль пока выглядит одной из наиболее защищенных валют от возможного роста доллара США.
Специально для "Российской газеты" старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман рассказал, как в этой ситуации будет вести себя российская валюта:- Рубль пока выглядит одной из наиболее защищенных валют от возможного роста доллара США.
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