СМИ: украинцы массово едут на запад страны, опасаясь тяжелой зимы

Жители Украины массово едут на запад страны в преддверии тяжелой зимы. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
- Леопард растерзал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым