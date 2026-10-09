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ИА Регнум

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СМИ: украинцы массово едут на запад страны, опасаясь тяжелой зимы

Жители Украины массово едут на запад страны в преддверии тяжелой зимы. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили украинские СМИ.

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