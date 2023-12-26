По капле. Нарколог рассказал, безопасны ли капельницы от похмелья

Для быстрого снятия похмелья или вывода из запоя применяют инфузионную терапию — детоксикацию. Для этого человеку ставят капельницы со специализированными растворами комплексного действия, состав которых подбирается индивидуально.
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