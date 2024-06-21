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Зона упущенного внимания: какие проблемы системы исполнения наказаний вскрыл бунт в ростовском СИЗО

Зона упущенного внимания: какие проблемы системы исполнения наказаний вскрыл бунт в ростовском СИЗО

16 июня в Ростове выдалось жарким не только из-за погоды. Рано утром шесть «постояльцев» местного СИЗО-1 подняли бунт: выбравшиеся из камер и вооружённые ножами заключённые захватили в заложники двух сотрудников изолятора и начали выдвигать требования.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Ещё и находится данное СИЗО в центре города.яРазмещать в заброшенных местах,где и сотовая почти не работает и волки вокруг воют!!
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14 час.
ВТ
Врам Тавризов
Широкая линейка беды - от недоплат сотрудникам до больших подачек с воли И здесь везде власть денег Мало того, работники СИЗО наверняка в городах являются заложниками своих семей - не трудно узнать кому надо, где живет работник в городе, и нажимая на семью, даже не вступая в отношения с работником, передавать за деньги то, что надо сидельцам Что, и здесь нужен Белоусов? В конце концов, часть зарплаты может на себя взять и город, особенно не бедный
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11 час.
Игорь Меликов
Почему &quot;упущенного&quot;? Вы вспомните хотя бы сериалы одного только НТВ! Там всё очень доходчиво показывают. Показывали и показывают. Для кого?
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11 час.

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