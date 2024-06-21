Зона упущенного внимания: какие проблемы системы исполнения наказаний вскрыл бунт в ростовском СИЗО

ВТ

Врам Тавризов

Широкая линейка беды - от недоплат сотрудникам до больших подачек с воли И здесь везде власть денег Мало того, работники СИЗО наверняка в городах являются заложниками своих семей - не трудно узнать кому надо, где живет работник в городе, и нажимая на семью, даже не вступая в отношения с работником, передавать за деньги то, что надо сидельцам Что, и здесь нужен Белоусов? В конце концов, часть зарплаты может на себя взять и город, особенно не бедный