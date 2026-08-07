НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Геннадий Алёхин: Дроноводы "Севера" уничтожили три штурмовые группы ВСУ под Сумами

Геннадий Алёхин: Дроноводы "Севера" уничтожили три штурмовые группы ВСУ под Сумами

Российские дроноводы сорвали попытки ВСУ контратаковать в Сумской области, уничтожив три штурмовые группы 119-й бригады теробороны и атакующих на квадроциклах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии