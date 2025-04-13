На фоне провалов Крылова и Чендлера: Волкановски победил Лопеса и стал самым возрастным чемпионом полулёгкого веса

Александер Волкановски в главном поединке турнира UFC 314 взял верх над Диего Лопесом. 36-летний австралиец оказался в нокдауне во втором раунде, но всё же победил единогласным решением судей и стал самым возрастным чемпионом полулёгкой категории в истории.