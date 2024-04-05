Биологи обнаружили в клетках мозга млекопитающих «вечные» РНК-молекулы.Европейские и американские ученые сообщили о своем открытии: в клетках мозга млекопитающих обнаружены РНК-молекулы, которые неподвластны процессу разрушения внутри клеток и присутствуют в нейронах в течение всей жизни особи.