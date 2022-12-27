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"Лет 10 не видел такого": аномальные температуры резко накрыли Приморье

"Лет 10 не видел такого": аномальные температуры резко накрыли Приморье

Аномальные температуры резко пришли в Приморье с начала текущей недели. Однако при этом, под влиянием гребня антициклона на большей территории региона существенных осадков не отмечалось, уточняют синоптики метеорологического портала Примпогода.

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