"Лет 10 не видел такого": аномальные температуры резко накрыли Приморье

Аномальные температуры резко пришли в Приморье с начала текущей недели. Однако при этом, под влиянием гребня антициклона на большей территории региона существенных осадков не отмечалось, уточняют синоптики метеорологического портала Примпогода.
Аномальные температуры резко пришли в Приморье с начала текущей недели. Однако при этом, под влиянием гребня антициклона на большей территории региона существенных осадков не отмечалось, уточняют синоптики метеорологического портала Примпогода.
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